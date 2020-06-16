Son dakika haberi | Siirt'te güvenlik korucusunun korona testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde, korona virüs belirtileri gösteren güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı. Korucunun birlikte nöbet tuttuğu arkadaşları ve askerler izole edilirken, köy de 14 gün süreyle karantinaya alındı.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklama, Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde görev yapan bir güvenlik korucusunun korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla köy 14 gün karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Obalı köyünde görev yapan bir güvenlik korucusunun korona virüs testi pozitif çıktı. Ardından bazı güvenlik korucuları ve askerlerin de aynı semptomları göstermesi üzerine köy karantinaya alındı. İlçeye bağlı Tpo-Obalı 1 mevkisinde görev yapan 1 güvenlik korucusunun korona virüs testinin pozitif çıktığı, bu nedenle beraber nöbet tuttuğu ve kaldığı askerler ile güvenlik korucularının bazılarında da aynı semptomların görülmesi üzerine bu gece 24.00'dan 30 Haziran saat 24.00'a kadar 14 günlük karantina uygulamasına geçilmesine karar verildi" denildi. - SİİRT