Son dakika haberi: Siirt'te kuaför görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Siirt'te kuaför görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi

24.03.2022 17:37
Son dakika haberi: Siirt'te kuaför görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi

Son dakika gelişmesine göre Siirt'te kadın kuaförü görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi.

Siirt'te kadın kuaförü görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesi'nde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dışarıdan kadın kuaförü görünümlü iş yerinde arama yapan ekipler, içeride 4 oyun masası, iskambil kağıdı ve yazboz defteri buldu.

Yazboz defterinde oyun isimleri ve alacak verecek yazılarının olduğu görüldü. İş yerinin çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

Kumarhaneye ilişkin tahkikat başlatıldı.

Son dakika haberi: Siirt'te kuaför görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi

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Emniyet Müdürlüğü, oyunlar, Kumar, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Siirt'te kuaför görünümlü kumarhaneye operasyon düzenlendi - Son Dakika


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