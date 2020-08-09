Son dakika haberi... Siirt'te küçükbaş hayvan taşıyan tır devrildi: 3 kişi yaralandı, 70 koyun telef oldu - Son Dakika

Kazada tırda bulunan 450 küçükbaş hayvandan 70'inin telef olduğu belirtildi.

Kazada sürücü R.E. ile M.O. ve H.G. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Van 'dan Şırnak 'a küçükbaş hayvan taşıyan R.E. idaresindeki 20 V 8218 plakalı tır, Bitlis-Baykan kara yolunun Şekerim mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Siirt 'in Baykan ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 70 koyun telef oldu.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 13:19

Kaynak: AA

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