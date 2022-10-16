Son dakika haberi | Siirt'te mezarlıkta yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi | Siirt'te mezarlıkta yangın

16.10.2022 11:09
Son dakika haberi | Siirt'te mezarlıkta yangın

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt'te mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Siirt'te mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, kent merkezindeki Ulus Mahallesi Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda meydana geldi. Yangın mezarlığın yanında bulunan fıstık bahçesine de sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, mahalle sakinleri yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - SİİRT

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Siirt, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Siirt'te mezarlıkta yangın - Son Dakika

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