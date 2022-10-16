Yangın, kent merkezindeki Ulus Mahallesi Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda meydana geldi. Yangın mezarlığın yanında bulunan fıstık bahçesine de sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, mahalle sakinleri yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

İtfaiye, Siirt, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Siirt'te mezarlıkta yangın - Son Dakika

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