Son dakika haberi! Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı - Son Dakika

Siirt'te bir grup öğretmenin öncülüğünde oluşturulan hobi ve oyun odası ile Başiskele Beşiktaşlılar Derneğinin katkılarıyla yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Sen de Bir fidan Dik" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit Davut İlbaş İlkokulunda yaptırılan hobi ve oyun odası ile kütüphanenin açılışındaki konuşmasında, emeği geçenleri kutladı.

Conkbayır Mahallesi'ndeki öğrencilerin, güzel bir kütüphane ile oyun ve hobi odasına kavuştuğunu söyleyen Hacıbektaşoğlu, "Her şey çocuklarımız, geleceğimiz için. Okulumuza bu vesileyle güzel bir hizmet kazandırıldı. Sen de Bir Fidan Dik kampanyasını yürüten öğretmenlerimize ve tüm Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür ediyorum." dedi.

Başiskele Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Cüneyt Tomaroğlu da kütüphane açılışı için Kocaeli'den Siirt'e geldiklerini belirterek, "Buradaki eser mesafeler ne kadar uzak olsa da her şeyin yapılabileceğine bir örnektir. Bu yaptığımız proje bundan sonra yapacaklarımız için bir mihenk olacak." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, açılışın ardından beraberindekilerle kütüphane, hobi ve oyun odalarını gezdi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.