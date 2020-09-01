Son dakika haberi: Siirt'te PKK'nın kış üslenmesi çökertildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Siirt'te PKK'nın kış üslenmesi çökertildi
Bir son dakika haberine göre Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen sığınak alanı imha edildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen sığınak alanı imha edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, il jandarma komutanlığına bağlı ekiplerce, Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde Yıldırım-1 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-40 operasyonunun irca edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Siirt'in Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde barındığı değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon başlatıldı. Bölgede yapılan arama faaliyeti sonucunda; bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir sığınak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Terör örgütünce kullanıldığı değerlendirilen sığınak imha edilmiştir" denildi.
(İHA)
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