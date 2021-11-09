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Son dakika haberi | Siirt'te şafak vakti terör operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi | Siirt'te şafak vakti terör operasyonu

09.11.2021 14:02
Son dakika haberi | Siirt'te şafak vakti terör operasyonu

Son dakika haber... Siirt'e terör soruşturması kapsamında aralarında HDP'li meclis üyesi ile eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Siirt'e terör soruşturması kapsamında aralarında HDP'li meclis üyesi ile eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, aralarında HDP'li eski yöneticilerinin bulunduğu 5 kişi hakkında arama kararı olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti.

Siirt merkez Ulus, Yenimahalle ve Çağlı mahallelerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sosyal medya ve benzeri yerlerde örgüt propagandası yapan aralarında HDP'li meclis üyesi ile eski yöneticilerinin olduğu 5 kişiyi evlerine yaptıkları şok baskınla gözaltına aldı.

Gözaltına şüpheliler sorgularının yapılması için Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. - SİİRT

Halkların Demokratik Partisi, Polis, Terör, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Siirt'te şafak vakti terör operasyonu - Son Dakika


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