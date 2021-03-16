Siirt Belediyesi, Garnizon Komutanlığındaki şehitlik anıtı çevre düzenlemesi için çalışma başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Siirt- Kurtalan kara yolu Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte peyzaj düzenlemesinin başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, kısa zamanda bitirilmesi planlanan çalışmalarla şehitlerin anısının yaşatılacağı vurgulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Siirt'te şehitlik anıtı çevre düzenlemesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika