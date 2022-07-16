Alınan bilgilere göre, Pervari ilçesine bağlı Çat köyünden bahçesine giden Muhammed A.'ın (36) kullandığı tarım aracı devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Cemile A.(74) ve İpek A. (24) yaralandı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Siirt'te tarım aracı devrildi: 2'si kadın, 3 yaralı - Son Dakika

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