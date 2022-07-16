Son dakika haberi: Siirt'te tarım aracı devrildi: 2'si kadın, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Siirt'te tarım aracı devrildi: 2'si kadın, 3 yaralı

16.07.2022 10:22
Son dakika haberi: Siirt'te tarım aracı devrildi: 2'si kadın, 3 yaralı

Son dakika haberi... Siirt'in Pervari ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pervari ilçesine bağlı Çat köyünden bahçesine giden Muhammed A.'ın (36) kullandığı tarım aracı devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Cemile A.(74) ve İpek A. (24) yaralandı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Siirt'te tarım aracı devrildi: 2'si kadın, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Siirt'te tarım aracı devrildi: 2'si kadın, 3 yaralı - Son Dakika
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