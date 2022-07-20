Son dakika haber! Siirt'te trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Siirt'te trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu

20.07.2022 13:12

Son dakika haberleri: Siirt'te trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu Siirt'in kent merkezinde bir trafoda bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiyenin olaya zamanında müdahalesi olası faciayı önledi.

Siirt'te trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu

SİİRT - Siirt'in kent merkezinde bir trafoda bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiyenin olaya zamanında müdahalesi olası faciayı önledi.

Edinilen bilgiyi göre, kent merkezi Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesinde bulunan bir trafoda yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Siirt'te trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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