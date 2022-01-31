Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Conkbayır Mahallesi 305 Sokak'ta yapılan aramada, 2 şüphelinin üst aramasında metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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