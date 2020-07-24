Son dakika haberi... Siirt'te yanlış adres beyanına bin 800 lira ceza uygulanacak - Son Dakika

Siirt'te çocuklarını farklı adreslerdeki okullara kaydetmek için yanlış adres beyanında bulunanlara bin 800 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı kişilerin okul kayıt döneminde çocuklarını istedikleri okula kaydettirmek amacıyla yanlış adres beyanında bulunduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi. Nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinin adres beyanlarında şüphe duyduğu kişilerden beyanını teyit eden bilgi ve belgeler isteyebileceği, ayrıca gerektiğinde kolluk kuvvetleri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaptırmaya yetkili olduğu ifade edilen açıklamada, yanlış adres beyanında bulunduğu tespit edilenlere bin 800 lira para cezası uygulanacağı ve adres kayıtlarının iptal edileceği aktarıldı. Açıklamada, vatandaşlardan mağdur olmamaları için kurallara uymaları gerektiği vurgulandı. - SİİRT