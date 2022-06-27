Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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