Son dakika haberi... Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

27.06.2022 09:36
Son dakika haberi... Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında ilçede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "yasa dışı yollarla bahis oynatma" suçunu işledikleri gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İkametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.G, Ş.O, Ö.G. ve S.G. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.G. ve Ş.O. tutuklandı, Ö.G. ve S.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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