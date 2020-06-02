Son dakika haberi: Siirt'te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Siirt'te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı SİİRT'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 8 asker yaralandı.
Siirt'te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı
SİİRT'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 8 asker yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 8 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:07 Kaynak: DHA
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