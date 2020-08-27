Son dakika haberi! Siirt'teki okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Siirt'teki okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül Cumartesi günü bursluluk sınavının yapılacağı okulların kapı kolları, masa ve sıraları dezenfekte etti.

Sınav öncesi her türlü tedbirin alındığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin güvenli bir şekilde sınavlarına gireceğini söyledi.