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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

24.09.2021 17:16
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 9 adrese yapılan operasyonda 16,36 gram metamfetamin, 1,3 gram kokain, 5,1 gram eroin ve 1,75 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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