Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Meydandere köyünde Şeyh Ali adına düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

Köy muhtarı Necmeddin Baykara'dan etkinlikle ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, köylülerle birlikte yemek yedi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Hacıbektaşoğlu, burada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Etkinliğe, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, İl Genel Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.