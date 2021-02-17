Son dakika haberi: Siirtli şehit ağabeyi Sungur, terör örgütü PKK'ya lanet okudu - Son Dakika

Son dakika haberi: Siirtli şehit ağabeyi Sungur, terör örgütü PKK'ya lanet okudu

17.02.2021 16:13
Son dakika haberi: Siirtli şehit ağabeyi Sungur, terör örgütü PKK'ya lanet okudu, System.String[]

Son dakika haber... Gara'da şehit edilen jandarma er Süleyman Sungur'un ağabeyi Şakir Sungur, terör örgütü PKK'ya lanet okudu.

Gara'da şehit edilen jandarma er Süleyman Sungur'un ağabeyi Şakir Sungur, terör örgütü PKK'ya lanet okudu.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen jandarma er Süleyman Sungur'un ağabeyi Şakir Sungur, PKK terör örgütüne lanet okudu. Şehit ağabeyi Şakir Sungur, "2015 Ağustos'tan beri kaçırıldı PKK terör örgütü tarafından. Allah hakkımızı alsın şehit oldu. 6 yıldır annem kardeşimi görmüyordu, cenazesi geldi. Cenazesine baktı tek kurşunla vurulduğunu gördü. Allah hakkımızı alsın. İçimiz paramparça olmuş. Allah devletimizi var etsin" dedi.

Anne Şirin Sungur ise, "Süleyman'ın annesiyim 6 yıldır onu bekliyordum. Allah hakkımızı onlardan alsın. 6 yıldır bilmiyorum gece gecedir, gündüz gündüzdür. Hep ağlıyorum. Benim oğlumun ne günahı vardı, başına öyle yapmışlar" diye konuştu.

13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda, PKK terör örgütü tarafından alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. - SİİRT

Son dakika haberi: Siirtli şehit ağabeyi Sungur, terör örgütü PKK'ya lanet okudu
Son dakika haberi: Siirtli şehit ağabeyi Sungur, terör örgütü PKK'ya lanet okudu
Son dakika haberi: Siirtli şehit ağabeyi Sungur, terör örgütü PKK'ya lanet okudu
Son dakika haberi: Siirtli şehit ağabeyi Sungur, terör örgütü PKK'ya lanet okudu

Jandarma, Terör, Şehit, PKK, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi: Siirtli şehit ağabeyi Sungur, terör örgütü PKK'ya lanet okudu - Son Dakika


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