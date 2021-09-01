Son dakika haber! Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Orhangazi- Yeniköy karayolu üzerinde meydana geldi. Orhangazi'den Yeniköy istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Yıldırımidaresindeki 16 R 8044 plakalı minibüs, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Hüseyin Işıkidaresindeki 16 VN 709 plakalı kamyona çarptı. Mustafa Yıldırım şoför kabininde sıkıştı. Minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bacağından hafif yaralanan ve yürüyerek ambulansa binen yaşlı adam Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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