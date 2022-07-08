Son dakika haberi... Silah imalatı yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Silah imalatı yapan şahıs tutuklandı

08.07.2022 16:36
Son dakika haberi... Silah imalatı yapan şahıs tutuklandı

Son dakika haberleri... Malatya'da silah imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'da silah imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı. Zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bir iş yerinde silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskın sırasındaki aramalarda 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 26 adet şarjör, 15 adet tabanca gövdesi, 21 adet tabanca sürgüsü, 9 adet silah parçası, 24 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.Y. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOM ekiplerinden kaçak alkol operasyonu

Öte yandan KOM Şube ekiplerince yapılan kaçak alkol operasyonunda ise bir tekel bayiine ait olduğu belirlenen gümrük kaçağı 105 litre etil alkol, 48 litre el yapımı boğma rakı, 16 litre el yapımı şarap, alkol yapımında kullanılan aroma, anason, renk verici, viski kiti ile 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Silah imalatı yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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