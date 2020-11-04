Son dakika haberi! Silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Silah kaçakçılığı operasyonunda 11 tabanca ele geçirildi
04.11.2020 13:10
Son dakika haberlerine göre BURSA'da silah ticareti yaptığı tespit edilen E.O., evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
BURSA'da silah ticareti yaptığı tespit edilen E.O., evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Evde 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonunda E.O. isimli şüphelinin silah ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, E.O.'nun Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. E.O. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 11 tabanca, 11 tabanca şarjörü ve 5 adet 9 mm mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.O'nun jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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