Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

01.07.2022 12:04

Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı Sakarya'da silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 tabanca, 26 şarjör, 4,16 gram esrar, torna tezgahı ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ile silah parçaları ele geçirildi. Konuya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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SAKARYA'DA 'KAÇAK SİLAH' OPERASYONU 6 GÖZALTI SAKARYA'DA 'KAÇAK SİLAH' OPERASYONU 6 GÖZALTI DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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