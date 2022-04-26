Son dakika haberleri! Silah, uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptıran suç çetesi çökertildi: 18 gözaltı - Son Dakika

Silah, uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptıran suç çetesi çökertildi: 18 gözaltı

ANKARA Kaçak silah ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra fuhuş yaptıran ve fuhuş vaadiyle ağına düşürdükleri insanları dolandıran "Androitçi" isimli suç çetesine yönelik Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında örgütün elebaşısı olan Ö.D. isimli kadının da bulunurken, operasyonda çok sayıda silah ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Ankara, Konya ve Eskişehir illerinde kaçak silah ve uyuşturucu ticaretinin yanı sıra fuhuş yaptıran ve fuhuş vaadiyle tuzağa düşürdükleri kişileri dolandıran suç çetesini tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerine "Androitçi" ismini verdikleri çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 3 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile suç çetesi elebaşısı olan Ö.D. isimli kadın ile çete yöneticileri A.E.V. ve M.A.G.'nin de aralarında bulunduğu 17 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Çok sayıda silah ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Toplam 19 farklı ikamete yapılan operasyonlarda ise; 1 kilogram 754 gram kokain, 127 adet sentetik ecza, 140 gram metamfetamin, 250 gram skunk ve esrar karışımı madde, 16 adet capatagon, 93 gram marihuana, 15 adet ruhsatsız silah, 2 adet av tüfeği ve değişik çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Fuhuş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı

Elebaşı Ö.D.'nin, çetenin uyuşturucu ve silah kanadını M.A.G.'ye, fuhuş ve fuhuş dolandırıcılığı kanadını ise A.E.V.'ye yaptırdığı belirtildi. Zanlıların temin ettikleri uyuşturucu maddelerini ve şehir dışından yasa dışı yollarla getirdikleri ruhsatsız silahları kendi aralarında ve başka çetelere satarak haksız kazanç elde etikleri aktarıldı. Kurdukları internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla ağına düşürdükleri kişileri fuhuş vaadiyle de kandıran çetenin bu yöntemle de pek çok kişiyi dolandırdıkları öğrenildi. Suç çetesinin ayrıca, fuhuşa yer hazırladıkları ve bu yerlerde uyuşturucu partileri vererek örgüte finans sağladıkları ortaya çıktı.