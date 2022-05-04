Son dakika haberi! Silahı temizlerken kazara 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Silahı temizlerken kazara 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu

04.05.2022 16:37

Son dakika haber... Samsun'da bir kişi evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.

Samsun'da bir kişi evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf K.'ye isabet etti. Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.'ye doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kalp atışlarını geri döndüremediler. Bayram günü büyük acı yaşayan Ömer Asaf K.'nin ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu. Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Son dakika haberi! Silahı temizlerken kazara 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Son dakika haberi! Silahı temizlerken kazara 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Son dakika haberi! Silahı temizlerken kazara 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Son dakika haberi! Silahı temizlerken kazara 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Son dakika haberi! Silahı temizlerken kazara 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu

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Ömer Asaf, Hisarcık, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Silahı temizlerken kazara 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu - Son Dakika


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