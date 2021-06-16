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Son dakika haberi! Silahla ateş açan 4 kişi, sahte parayla yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Silahla ateş açan 4 kişi, sahte parayla yakalandı

16.06.2021 14:36
Son dakika haberi! Silahla ateş açan 4 kişi, sahte parayla yakalandı, System.String[]

Son dakika haber... Hatay'da silahla ateş açan 4 şüpheli sahte parayla yakalandı.

Hatay'da silahla ateş açan 4 şüpheli sahte parayla yakalandı.

Antakya'ya bağlı Ekinci Mahallesinde gerçekleşen silahla ateş açma konusuna karışan araçta bulunan 4 şüpheli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.

Şahısların yapılan üst aramalarında 10 adet sahte 200 TL banknot ve 28 adet sahte 100 TL banknot olmak üzere toplam 4 bin 800TL sahte para, 0,6 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

H.K, Y.A, M.G ve H.K isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında parada sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Son dakika haberi! Silahla ateş açan 4 kişi, sahte parayla yakalandı

Türk Lirası, Antakya, Ekinci, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Silahla ateş açan 4 kişi, sahte parayla yakalandı - Son Dakika


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