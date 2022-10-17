Silah sesi üzerine çevrede hurda toplayan bir vatandaş yaralı haldeki Onur D.'yi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kasığından kurşun isabet almış kişiyi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

Çelebi, Fatih, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tabancayla oynarken kendini kasığından vurdu! Yoldan geçen hurdacı fark etti - Son Dakika

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