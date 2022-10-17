Tabancayla oynarken kendini kasığından vurdu! Yoldan geçen hurdacı fark etti - Son Dakika
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Tabancayla oynarken kendini kasığından vurdu! Yoldan geçen hurdacı fark etti

17.10.2022 08:15

Bursa'da tabanca ile oynarken kazayla kendini kasığından vurarak yaralayan şahsı yoldan geçen bir hurdacı fark etti. Yaralı şahıs olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye götürüldü.

Merkeze bağlı Fatih Mahallesi, Mehmet Çelebi Bulvarında iddiaya göre köprünün altında oturan Onur D. (37) silah ile oynarken, tabancanın ateş alması sonucu kasığından vuruldu.

Silahla oynarken kendisini vurdu

KASIĞINDAN YARALANMIŞ

Silah sesi üzerine çevrede hurda toplayan bir vatandaş yaralı haldeki Onur D.'yi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kasığından kurşun isabet almış kişiyi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

Çelebi, Fatih, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tabancayla oynarken kendini kasığından vurdu! Yoldan geçen hurdacı fark etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tabancayla oynarken kendini kasığından vurdu! Yoldan geçen hurdacı fark etti - Son Dakika
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