Son dakika haberi | Silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçtı

30.06.2022 15:32
Son dakika haberi | Silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçtı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye getirdikten sonra kaçtı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye getirdikten sonra kaçtı. Polis zanlıyı saklandığı evinde yakaladı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi sulama kanalının yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.T. (37), H.D. (35) ve A.T. (31) adlı şahıslar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre A.T., üzerindeki silahla S.T.'yi boynundan, H.D.'yi de ayağından vurarak yaraladı. A.T., daha sonra yaralıları aracıyla Tarsus'ta özel bir hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıyı Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evinde olayda kullandığı iddia edilen tabancayla birlikte yakaladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.T.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlıdan biri tutuklandı Son dakika haberi: Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlıdan biri tutuklandı Mersin'de toplu taşıma şoförlerine eğitim verildi Mersin'de toplu taşıma şoförlerine eğitim verildi
Kaynak: İHA

Bağlar, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:38:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement