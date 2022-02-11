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Son dakika haberi | Silahla yaralama olayında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Silahla yaralama olayında 3 kişi tutuklandı

11.02.2022 15:57
Son dakika haberi | Silahla yaralama olayında 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Nevşehir'de bir kişinin ateşli silahla yaralanması sonucu yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de bir kişinin ateşli silahla yaralanması sonucu yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı Ahi Evran alt geçit önünde M.G., ateşli silahla yaralandı. Olayın ardından polis; faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olduğu belirlenen E.Y., M.Ö. ve F.M.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı - NEVŞEHİR

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Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Silahla yaralama olayında 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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