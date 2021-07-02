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Son dakika haberi: Silahla yaralamaya 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Silahla yaralamaya 2 gözaltı

02.07.2021 17:02
Son dakika haberi: Silahla yaralamaya 2 gözaltı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da bir kişinin silahla yaralamasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralamasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.A.A.(28) sol ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Y.U.(23) ve S.Ö.'yu(23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan Y.U. ve S.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberi: Silahla yaralamaya 2 gözaltı

Hürriyet, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Silahla yaralamaya 2 gözaltı - Son Dakika


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