Son dakika haberi... Silahla yaralandı, kaçarken ters yön ihlali yapınca polise takıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Silahla yaralandı, kaçarken ters yön ihlali yapınca polise takıldı

22.03.2022 18:40
Son dakika haberi... Silahla yaralandı, kaçarken ters yön ihlali yapınca polise takıldı

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs, aracıyla kaçtığı sırada polisin denetim noktasına takıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs, aracıyla kaçtığı sırada polisin denetim noktasına takıldı. Yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Keşan Orman Fidanlığı yanındaki bir müzikli eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. isimli iş yeri sahibi ile birlikte oturan S.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma meydana geldi. Tartışma büyüyünce H.T. silahıyla S.A.'yı bacağından vurdu. Yaralanan S.A. daha sonra hastaneye gitmek üzere arabasına bindi ve yola çıktı.

Yaralı şahıs, aracıyla ilerlediği sırada Keşan Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde trafik denetimi yapılan polisler tarafından ters yön ihlali yaptığı için durduruldu. Kontrol için durdurulan araçtaki sürücünün kanlar içerisinde olduğunu fark eden trafik polisleri, durumu merkeze bildirdi ve olay yerine sağlık ekipleri talep edildi.

Ambulansın gelmesiyle birlikte Keşan Devlet Hastanesi'ne götürülen S.A. tedavi altına alınırken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

Vurulma olayının gerçekleştiği bahse konu eğlence mekanında olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, 2 adet silah ele geçirildi. Bu sırada S.A.'yı bağından vuran H.T. ve şüpheli K.T. de yakalandı. Adliyeye karşısına çıkarılan H.T. ve K.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Son dakika haberi... Silahla yaralandı, kaçarken ters yön ihlali yapınca polise takıldı
Son dakika haberi... Silahla yaralandı, kaçarken ters yön ihlali yapınca polise takıldı

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Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Silahla yaralandı, kaçarken ters yön ihlali yapınca polise takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Silahla yaralandı, kaçarken ters yön ihlali yapınca polise takıldı - Son Dakika
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