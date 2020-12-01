Silahlı çatışmada üvey babasının arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Silahlı çatışmada üvey babasının arkadaşını öldürdü

KONYA - Konya'da bir sanayi sitesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si yoldan geçen 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba, oğul ve yeğen adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Kasım tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Sitesi Güçlüler Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama ve oto tamir işletmesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Yavuz Keskinhayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan üvey baba Fatih K.ve Adnan Burak K.ile yoldan geçen ve yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karıştıkları tespit edilen Yusuf T.(39), oğlu Mert T.ile yeğeni E.F.H.ise silahlı kavgadan 3 gün sonra polise giderek teslim oldu.

Koruma kararı aldırmış

Olayda, Fatih K. boşanmak isteyen eşi Birsen K. ile üvey oğlu E.F.H.'yi ölümle tehdit ettiği için aralarında husumet olduğu ve Birsen K.'nın Fatih K. için 17 Kasım'da koruma kararı aldırmak için polis merkezine başvurduğu öğrenildi. Olayın olduğu gün ise oto yıkama işletmesine dayısı Yusuf T. kuzeni Mert T. ile gelen E.F.H.'nin burada Fatih K., Adnan Burak K. ve Yavuz Keskin ile karşılaştığı, iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ve kavgada E.F.H.'nin üvey babasının yanında bulunan Yavuz K.'yı vurarak öldürdüğü kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Yusuf T. ve oğlu Mert T. adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Allah var, adalet var. Biz Allah'a ve adalete güveniyoruz. Başımız dik alnımız ak. Ben bir şey yapmadım sadece çocuklarımı korumaya çalıştım" dedi.

Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Ayrıca, silahlı kavga sırasında olay yerinden geçen iki vatandaşın da hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Öte yandan, Fatih K.'nin kendisinden boşanmak isteyen Birsen K.'ya WhatsApp üzerinden silah fotoğrafları ve tehdit mesajları attığı öğrenildi. Mesajların ardından Birsen K.'nin 17 Kasım'da koruma kararı aldırmak için polise başvurduğu da aktarıldı.