Son dakika! Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika! Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındı

24.02.2022 11:52

Bir son dakika haberine göre Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındıİSTANBUL İstanbul'da girdikleri iş yerlerinde bulunan eşyaları yağmalayan 16 kişilik hırsızlık çetesi, 5 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla çökertildi.

Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL İstanbul'da girdikleri iş yerlerinde bulunan eşyaları yağmalayan 16 kişilik hırsızlık çetesi, 5 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla çökertildi. Polisin İstanbul ve Kocaeli'deki 17 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonla yakalanan çete üyelerinin ellerindeki silahlarla hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinde bulunan eşyaları çalan 16 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şebekeyi yakalamak için soruşturma başlattı. Şüphelilerin ellerindeki silahlarla hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, ellerinde tabanca bulunan hırsızların 5-6 kişilik ekipler halinde hareket ettikleri kapı ve kepenklerini kırdıkları mağazalardan hırsızlık yaptıkları görüldü. Şüphelilerin olaylar sırasında çalıntı otomobiller kullandığı belirlendi.

16 şüpheli gözaltına alındı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için 15 Şubat 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Kağıthane, Bağcılar, Pendik, Güngören, Bahçelievler ilçeleri ile Kocaeli'nde tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 8 işyeri, bir ev, iki otodan hırsızlık yaptıkları ayrıca 2 otomobil çaldıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika! Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındı
Son dakika! Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındı
Son dakika! Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan 11 zanlı tutuklandı İstanbul'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan 11 zanlı tutuklandı 16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI 16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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