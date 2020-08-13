Son dakika haberi! Silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberi... Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi başından yaralandı.

Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi başından yaralandı. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.B. ile C.E. Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada C.E. silahla A.B'yi başından yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan A.B, Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaçan C.E. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayın gerçekleştiği bölgede araştırma yapan ekipler, 2 silah ile 9 boş kovan ele geçirdi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:43

Kaynak: AA

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