Yaralanan ve ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Sür, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haberleri! İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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