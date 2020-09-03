Son dakika haberi | SİLAHLİ KAVGADA BAŞINDAN VURALARAK YARALANDI
Son dakika haberine göre SİLAHLİ KAVGADA BAŞINDAN VURALARAK YARALANDI ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başından tabancayla vurulan Rohat K., ağır yaralandı.
SİLAHLİ KAVGADA BAŞINDAN VURALARAK YARALANDI
ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başından tabancayla vurulan Rohat K., ağır yaralandı.
Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14050 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirlerine tabancalarla ateş ettiği olayda Rohat K., başına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Rohat K., yakınları tarafında özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rohat K.?nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
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