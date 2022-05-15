SİLAHLI KAVGADA ÖLEN CUMA ALİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Cuma Ali Geriş'in (18) cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taraflar tabancalarla birbirine ateş etti, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cuma Ali Geriş, kurtarılamadı.

Bekar olduğu belirtilen Cuma Ali Geriş'in cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Bugün kılınan namaz sonrası Geriş'in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. Bu arada, kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.