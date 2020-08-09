Son dakika haberi! Silahlı kavgada vurulan restoran sahibi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti.

Belkıs Mahallesi'ndeki restoranda İsmail K. ile iş yeri sahibi Ali Tülücü (49), sohbet ettikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K, tabancayla Tülücü'ye 5 el ateş etti.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Tülücü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tülücü'nün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kavgada hafif yaralanan İsmail K. ise özel bir hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Zanlının, cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.