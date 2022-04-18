Son dakika haberi! Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

18.04.2022 01:46

Son dakika 3. sayfa haberi... Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti Evinin önünde çay içerken vurulan iki çocuk annesi öldü İki çocuk annesinin feci ölümü Gaziantep'te evinin önünde çay içtiği esnada silahlı kavganın arasında kalarak kavgada rastgele ateşlenen mermilerin hedefi olan 2 çocuk annesi...

Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

Evinin önünde çay içerken vurulan iki çocuk annesi öldü

İki çocuk annesinin feci ölümü

GAZİANTEP - Gaziantep'te evinin önünde çay içtiği esnada silahlı kavganın arasında kalarak kavgada rastgele ateşlenen mermilerin hedefi olan 2 çocuk annesi kadın vurularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken 2 çocuk annesi Küçük, arada kaldı. Kavgada ateşlenen mermilerden iki tanesi kadının vücuduna isabet etti. Kadının yaralandığını gören iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Küçük, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, talihsiz kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Küçük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi! Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

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Son dakika haberleri! Gaziantep'te silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti Son dakika haberleri! Gaziantep'te silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

Dumlupınar, Gaziantep, Şahinbey, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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