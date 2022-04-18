Son dakika haberi... Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti

18.04.2022 11:47
Son dakika haberi... Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti

Son dakika haberler: Gaziantep'te evinin önünde çay içtiği esnada silahlı kavganın arasında kalan ve rastgele ateşlenen mermilerin hedefi olarak hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün cenazesi ailesine teslim edildi.

Gaziantep'te evinin önünde çay içtiği esnada silahlı kavganın arasında kalan ve rastgele ateşlenen mermilerin hedefi olarak hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alırken göz yaşlarına boğulan acılı eş Kenan Küçük, "Artık evimizin önünde bile oturamayacak hale geldik. Bu işin peşi bırakılmasın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken 3 çocuk annesi Küçük, arada kaldı. Kavgada ateşlenen mermiler kadının baş kısmına isabet etti. Olay sonrası kavga eden iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULAN ACILI EŞ: "SOKAĞIMIZA BİLE ÇIKAMAZ OLDUK, SUÇLULAR HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSIN"

Feci olay sonrası hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Eşinin cenazesini teslim alan acılı eş Kenan Küçük, "Saat 22.00 civarında eşim ve kızım komşularla birlikte kapı önünde çay içmeye çıkmıştı. O sırada iki genç sokakta silahlı kavgaya tutuşmuş ve sağa sola rast gele ateş etmeye başladı. Bu esnada mermilerden biri eşimin kafasına isabet etti. Sonrasında da eşim öldü. Ben bu olayın arkasındayım. Suçluların hak ettikleri cezayı alması için her şeyi yapacağım. Bu olaylara bir önlem alınsın artık, kimse evinin kapısının önüne de mi çıkamayacak artık. Yazık yani, bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Bugün bize oldu, yarın bir başkasına olabilir bu olaylar. Artık bir önlem alınsın" diyerek göz yaşları ile feryat etti.

YAKINININ SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Cenaze araca konurken göz yaşı döken bir başka yakını ise "Gelin Fatma yavrularını kime bıraktın, Fatma nereye gittin" demesi ise yürekleri dağladı.

KATİL ZANLISI SABAHA KARŞI YAKALANDI

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri katil zanlısı M.Ö. isimli şahsı, sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)

Son dakika haberi... Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti
Son dakika haberi... Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti
Son dakika haberi... Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti
Son dakika haberi... Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti
Son dakika haberi... Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti
Son dakika haberi... Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti

YORUMLAR
500
İki çocuk arasında çıkan silahlı çatışmada, evinin önünde oturan kadın yaşamını yitirdi! İki çocuk arasında çıkan silahlı çatışmada, evinin önünde oturan kadın yaşamını yitirdi! Son dakika haber: Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti Son dakika haber: Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti Son dakika haberi! Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti Son dakika haberi! Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

Fatma Küçük, Gaziantep, Şahinbey, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:25 Trabzon'da korkutan heyelan; 3 ev toprak altında kaldı! Bilanço saniye saniye kaydedildi
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:10:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement