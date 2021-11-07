Son dakika haberi: Silahlı market soyguncusu yakalandı - Son Dakika

KONYA'da bir market zincirinin şubesinden kasiyere tabanca gösterip kasadaki 2 bin 500 lirayı alıp kaçan cerrahi maske ve siyah şapkalı soyguncu Ömer Y. (21), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçen cuma günü saat 17.40'ta merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Cerrahi maske ve siyah şapkalı 1 kişi, markete girip, kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki 2 bin 500 lirayı alıp kaçtı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, başta iş yerinin olmak üzere soyguncunun kaçtığı güzergahtaki yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucu soyguncunun Ömer Y. olduğu belirlendi. Ardından Ömer Y., evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ömer Y., ifadesinde borçları nedeniyle marketteki soygunu gerçekleştirdiğini belirterek, suçunu itiraf etti. Ömer Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.