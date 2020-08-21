Son dakika haberi! Silahlı saldırganlar saklandıkları evin damında polis tarafından yakalandı - Son Dakika

Silahlı saldırganlar saklandıkları evin damında polis tarafından yakalandı

Adana'da bir evi kurşun yağmuruna tuttuktan sonra polisten kaçan 2 genç saklandıkları başka bir evin damında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ADANA - Adana'da, müstakil bir evi kurşun yağmuruna tutan 2 kişi saklandıkları bir evin damında polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.B ve K.E.T Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evi kurşun yağmuruna tuttuktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüpheliler saklandıkları evin damında yakalandı

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekipleri, S.B ve K.E.T fazla uzağa gidemeyeceklerini ön görerek mahalleyi abluka altına aldı. Polis mahallede bulunan müstakil evlerin damlarını ve bahçelerini aramaya başladı. Yapılan arama çalışmalarında S.B ve K.E.T saklandıkları bir müstakil evin damında kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise şüphelilerin üzerinde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler gazetecilerin neden kurşunladınız sorusuna," Selçuk abimi öldürdükleri için kurşunlandım" dedi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.