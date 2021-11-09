Son dakika haberi: Silahlı saldırı şüphelileri akaryakıt istasyonunda yakayı ele verdi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Büro ekipleri, şüphelileri Manavgat Çevre yolunda akaryakıt istasyonunda yakaladı. Karşılarında Asayiş ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 2 şüphelinin araçlarında olayda kullanılan pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Boynuna saçma isabet eden Ahmet Ö. Hayati tehlikesi nedeniyle Antalya'ya sevk edilirken, Mümin Y. ve Serkan D. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, gece 01.00 sıralarında yaralı bir şekilde otomobille Cumhuriyet Polis Karakoluna gelen Ahmet Ö., Şelale Mahallesi 3556 sokakta otomobilinin içerisinde silahlı saldırıya uğradığını belirterek şikayette bulundu. Cumhuriyet Polis Karakolunda görevli polislerin çağırdığı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ö., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Antalya'ya sevk edildi. Olayın ardından şüphelilerin bulunması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren şüphelileri ve olayda kullanılan aracı belirledi.

Yaralama olayının kiralık araçla gerçekleştirildiğinin belirlenmesinin ardından araç takibe alınırken, şüpheliler sabahın erken saatlerinde Manavgat Çevreyolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken kullandıkları otomobilde Asayiş Büro, Narkotik ve narkotik köpeği Pars'ın da katılımıyla yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek, 6 adet tüfeğe ait fişek, 22 adet 7.54 tabanca mermisi, 17.6 gram esrar, bir miktar kristal ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda aracı kiraladığı belirlenen şahıs da asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mümin Y. ve Serkan D. isimli şüpheliler tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, aracı kiralayan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. - ANTALYA