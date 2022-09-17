Dün sokak ortasında kurşunlanan 19 yaşındaki gencin öldürülmemek için katiline ayakkabısını fırlattığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Dün sokak ortasında kurşunlanan 19 yaşındaki gencin öldürülmemek için katiline ayakkabısını fırlattığı ortaya çıktı

17.09.2022 10:17

Adana'da silahlı saldırı sonucu can veren 19 yaşındaki Hakan Denizli'nin vurulma anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Kamera görüntülerine, Denizli'nin ayakkabısını fırlatarak saldırgandan kurtulmaya çalıştığı anlar yansıdı.

16 Eylül günü saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda park halindeki motosikletine bindiği sırada Hakan Denizli, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırıda ölen Hakan, kurtulmak için ayakkabısını fırlatmış

GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan mermi, Denizli'nin göğsüne isabet etti. Denizli, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekiler, Denizli'nin giysilerini çıkarıp, yarasına tampon yaptı.

Silahlı saldırıda ölen Hakan, kurtulmak için ayakkabısını fırlatmış

KURTARILAMADI

Denizli, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıda ölen Hakan, kurtulmak için ayakkabısını fırlatmış

AYAKKABISINI FIRLATTI

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, Hakan Denizli'nin vurulma anlarının ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Denizli'nin, park halindeki motosikletine bindiği, arkasından yaklaşan şüphelinin ise tabancayla ateş açtığı görülüyor. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli'nin ayakkabısını fırlatarak kurtulmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

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Kaynak: DHA

Denizli, Seyhan, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dün sokak ortasında kurşunlanan 19 yaşındaki gencin öldürülmemek için katiline ayakkabısını fırlattığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dün sokak ortasında kurşunlanan 19 yaşındaki gencin öldürülmemek için katiline ayakkabısını fırlattığı ortaya çıktı - Son Dakika
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