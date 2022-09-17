Dün sokak ortasında kurşunlanan 19 yaşındaki gencin öldürülmemek için katiline ayakkabısını fırlattığı ortaya çıktı

16 Eylül günü saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda park halindeki motosikletine bindiği sırada Hakan Denizli, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan mermi, Denizli'nin göğsüne isabet etti. Denizli, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekiler, Denizli'nin giysilerini çıkarıp, yarasına tampon yaptı.

KURTARILAMADI

Denizli, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Denizli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

AYAKKABISINI FIRLATTI

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, Hakan Denizli'nin vurulma anlarının ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Denizli'nin, park halindeki motosikletine bindiği, arkasından yaklaşan şüphelinin ise tabancayla ateş açtığı görülüyor. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli'nin ayakkabısını fırlatarak kurtulmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.