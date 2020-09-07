Son dakika haberi! Silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'de, silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Antalya Çıkmazı'nda meydana gelen olayda, Naci Aydın, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Naci Aydın'a ilk müdahale 112 ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrasında katil zanlısı H.A. Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA
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