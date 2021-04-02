Son dakika haberi: Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
ADANA - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi 17102 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ö.B., sokak üzerinde Ö.F.H.'nin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Ö.B. hastaneye kaldırıldı.
Ö.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: İHA
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