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Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı

18.06.2021 17:57
Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre TRABZON'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, ortak açıklamada bulunup, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

TRABZON'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, ortak açıklamada bulunup, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Açıklama yapan Başkan Bıyık, "O gün burada 4-5 kişi daha vardı. Belki bu kalabalık cenaze için toplanmak zorunda kalacaktı. Bu saldırı bizim çalışma azmimizi eksiltemez" dedi.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık, 11 Haziran'da, belediye binasına geldiği makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin'in (29) silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, koşarak bölgeden kaçtı. Makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Mermiler, belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Tolgahan Kılıç ile babası Ayhan Kılıç ve tetiği çeken Halit Aytekin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

STK VE PARTİLİLERDEN ORTAK KINAMAİlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Yomra'da ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen, Başkan Bıyık'a yönelik saldırıya tepki gösterdi. Saldırının yaşandığı belediye binası önünde bir araya gelen grup adına konuşan Yomra Kadınları Toplumsal Dayanışma ve Girişimciliği Destekleme Derneği (YOKADER) Başkanı Varlık Tan Karslı, "Sayın Mustafa Bıyık'a karşı yapılan saldırı eylemini telin ediyor ve bu haince saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu hain hadisenin Yomra'mızın ismini lekelemesine, ilçemiz üzerinde soru işaretleri oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Yomra, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin adresidir. Bizler Yomralılar olarak, hangi siyasi görüşe, ideolojiye mensup olursak olalım, daima adaletin, huzurun ve kardeşliğin yanındayız. Ayrıca herkesin bilmesini isteriz ki kimsenin huzurumuzu, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devletidir. Devletimiz, bu hain olayın arkasında kim varsa bulup gerekli cezayı verecektir" diye konuştu.TURGUT ÖZAL'I HATIRLATTIBelediye Başkanı Mustafa Bıyık da Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1988'de Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ANAP Büyük Kongresi'nde uğradığı silahlı saldırı olayını hatırlatarak, "Merhum cumhurbaşkanımız, zamanın başbakanı Turgut Özal, kürsüde konuşurken uğradığı hain saldırının ardından veciz bir ifade kullanmıştı. Bugün ben de aynısını tekrarlamak istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun izninden başka alacak yoktur. Biz de ona teslim olmuşuz" dedi.'BU SALDIRI BİZİM ÇALIŞMA AZMİMİZİ EKSİLTEMEZ'

Saldırının, belediyenin parasını koruduğu için gerçekleştiğini savunan Başkan Bıyık, Yomra'nın birlikteliğini ortaya koyan herkese teşekkür etti. Bıyık, "1 hafta önce burada hain bir saldırıya uğradık. Ogün burada 4-5 kişi daha vardı. Belki bu kalabalık cenaze için toplanmak zorunda kalacaktı. Bu saldırı bizim çalışma azmimizi eksiltemez. 15 saat çalışıyorduk şimdi 20 saat çalışacağız. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağımıza, belediyenin 1 kuruşunu kimseye peşkeş çekmeyeceğimize ant içerek göreve başlamış insanız. Bundan sonraki süreçte de bu andımızın arkasında durarak çalışacağız. Bu saldırıya uğramamız, vermiş olduğumuz bu mücadeleden kaynaklanmaktadır" dedi.


Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı
Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı
Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı
Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı
Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı
Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı
Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı
Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı
Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı

Sivil Toplum Kuruluşları, Mustafa Bıyık, Cenaze, Yomra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı: Belki bu kalabalık cenaze için toplanacaktı - Son Dakika


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