Son dakika haberi: Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı

05.03.2022 00:16
Son dakika haberi: Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs göçer çadırlarında yakaladı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs göçer çadırlarında yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Şırnak'ın İdil ilçesinde bulunan Yalaz köyünde bulunan M.S.K. isimli şahsın Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan arandığının tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda göçer çadırlarında yakalanan M.S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ŞIRNAK

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İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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