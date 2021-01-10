Son dakika haberi... Silahlı yaralama olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da dün gece silahlı yaralama olayına karışan şüpheli polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Mesudiye Mahallesi 1633 sokakta bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan T.O.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli E.Y.'yi kısa süre içerisinde yakalayıp gözaltına aldı. E.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN