Son dakika haberi! Şile'de çelik halatlara çarpan araç takla attı, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Şile'de çelik halatlara çarpan otomobil takla attı, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Aynı nokta üzerinde sabah ve akşam yaşanan kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şile Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan noktada gece saatlerinde yaşanan kazada otomobil ile çelik hatlara çarpan sürücü takla atıp ters dönen aracın içinden kendi imkanlarıyla çıktığı görüntüler çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansırken aynı nokta üzerinde sabah saatlerinde başka bir kaza daha yaşandı. Gece yaşanan kazanın yaklaşık 20 metre ilerisinde çelik hatların üzerine çıkan otomobil sürücüsü çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile araçtan indirildi. Yaşanan her iki kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Özellikle yaz aylarında bu noktada çok kaza olduğunu söyleyen çevre sakinleri yetkililerden çözüm bulmasını bekliyor.

Esnaf Şerafettin Akdağ, "Bu bölgede biraz yağmur yağdığı zaman sürekli kaza oluyor. Bu yolda kasis olmadığı için araçlar süratli geliyor. 1 hafta içinde burada 2 kere kaza oldu. Zaten yerleri belli biz müracaatımızı yaptık. İnşallah gelip bir önlem alınır" dedi. - İSTANBUL