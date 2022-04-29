Son dakika haberi! ŞİLE'DE ESKİ OTELİN HAVUZU SOKAK HAYVANLARINA ÖLÜM TUZAĞI OLDU - Son Dakika
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Son dakika haberi! ŞİLE'DE ESKİ OTELİN HAVUZU SOKAK HAYVANLARINA ÖLÜM TUZAĞI OLDU

29.04.2022 11:10

Gelen son dakika haberine göre ŞİLE'de, yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan eski otelin kapalı havuzu sokak hayvanları için ölüm tuzağına dönüştü.

ŞİLE'de, yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan eski otelin kapalı havuzu sokak hayvanları için ölüm tuzağına dönüştü. Su dolu havuzda mahsur kalan iki köpek hayvanseverler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Havuzda suya gömülmüş halde çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulunduğu görüldü. Hayvanseverler yetkililerden binanın içindeki kapalı havuza ilişkin önlem alınmasını istedi.

Şile'de, dün sabah saatlerinde, yaklaşık 10 yıl önce kapatılan 'Kuzey Yıldızı Otel'inin boş kalan binasının yakınından geçen hayvanseverler, içeriden gelen havlama seslerini kontrol etti. Hayvanseverler Havlayan iki köpeğin, eski otelin kapalı havuzuna su içmek için girip mahsur kaldığını gördü. Bitkin düşen köpeklerden birini kurtaran hayvan severler diğerini alamayınca itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri diğer köpeği de kurtardı. Havuzda suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu. Ölü köpekler arasında yavruların da olduğu görüldü. Kurtarılan iki köpek tedavi edilmek üzere Şile Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'ne götürüldü. Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de havuz boşaltıp köpek ölülerini çıkarttı. Ölen köpeklerin su içmek için indikleri havuzdan çıkamayıp öldükleri değerlendirilirken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Hayvanseverler yetkililerden binanın içindeki kapalı havuza ilişkin önlem alınmasını istedi.

Son dakika haberi! ŞİLE'DE ESKİ OTELİN HAVUZU SOKAK HAYVANLARINA ÖLÜM TUZAĞI OLDU
Son dakika haberi! ŞİLE'DE ESKİ OTELİN HAVUZU SOKAK HAYVANLARINA ÖLÜM TUZAĞI OLDU
Son dakika haberi! ŞİLE'DE ESKİ OTELİN HAVUZU SOKAK HAYVANLARINA ÖLÜM TUZAĞI OLDU
Son dakika haberi! ŞİLE'DE ESKİ OTELİN HAVUZU SOKAK HAYVANLARINA ÖLÜM TUZAĞI OLDU

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Şile'deki kapalı havuz, hayvanlar için ölüm tuzağına dönüştü! Suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu Şile'deki kapalı havuz, hayvanlar için ölüm tuzağına dönüştü! Suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu ŞİLE'DE ESKİ OTELİN HAVUZU SOKAK HAYVANLARINA ÖLÜM TUZAĞI OLDU ŞİLE'DE ESKİ OTELİN HAVUZU SOKAK HAYVANLARINA ÖLÜM TUZAĞI OLDU Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi Su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi

Sokak Hayvanları, Köpek, Şile, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ŞİLE'DE ESKİ OTELİN HAVUZU SOKAK HAYVANLARINA ÖLÜM TUZAĞI OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ŞİLE'DE ESKİ OTELİN HAVUZU SOKAK HAYVANLARINA ÖLÜM TUZAĞI OLDU - Son Dakika
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